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القبض على اثنين من "سماسرة المرور " بالسويس

الأحد، 03 يونيو 2018 09:58 ص
القبض على اثنين من "سماسرة المرور " بالسويس اللواء محمد جاد مدير أمن السويس
السويس-سيد نون
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ألقت مباحث مرور السويس، القبض على اثنين من "سماسرة المرور" لاتهامهما بالحصول على أموال من المواطنين داخل مبنى المرور، بزعم تسهيل الإجراءات، وقام النقيب محمد عابد رئيس مباحث مرور السويس بتحرير محضر للمتهمين وقاموا بتسجيل الأموال المضبوطة بحوزتهم بالمحضر المحرر.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم  بقيام مباحث مرور السويس، بتنفيذ حملة لضبط المتهمين بتلقى أموال من مواطنين، مقابل تقديم خدمات لهم بمرور السويس.

بقيام مباحث المرور بقيادة النقيب محمد عابد رئيس مباحث المرور بإجراء تحريات أمنية تبين قيام شخصين ليسوا موظفين بإدارة المرور، بتلقى أموال من مواطنين بالسويس، مقابل تقديم خدمات لهم غير قانونية، وتم ضبطهم متلبسين، خلال تلقيهم أموال، وتحرير محاضر لهم.

 

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

شمس الاصيل

الفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

الفساد يضرب الناس فى مقتل كما سمعت من بعض رجال الاعمال وخصوصا فى طريق القصاصين حيث يتم طلب مبالغ طائله من سيارات نقل المعدات تصل الى مبلغ 45000 الف جنيه وبدفع رشاوى يتم التنازل عن جزءكبيرمن الرسوم ارجـــــــــــــــو فحص الموضوع خطير والكل يتهم الخدمه الوطنيه لك الله يامصر

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