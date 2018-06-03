الصحف الموريتانية تبرز مراسم أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

نواكشوط (أ ش أ)

تصدر أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، اهتمامات الصحف الموريتانية الصادرة اليوم الأحد، والتى نقلت، باهتمام ملحوظ، مراسم القسم داخل مجلس النواب.

وأبرزت صحيفة "أقلام" الموريتانية، فى تقرير تصدرته صورة الرئيس السيسى - كلمته عقب أداء اليمين الدستورية التى تعهد خلالها الرئيس "بالحفاظ على القانون والدستور، وأن قيادة دولة بحجم مصر أمر، لو تعلمون - عظيم وأننا متمسكون بعقدنا الاجتماعى الذى وقعناه سويا دولة وشعبا".

ونقلت الصحيفة الموريتانية عن السيسى تأكيده بأنه لم ولن يدخر جهدا لمواجهة أى تحد من أجل رفعة الوطن، وأن "رهانى كان صائبا على شعبنا القادر على تحدى التحدي، مشيرا إلى أن مصر "واجهت الإرهاب الأسود واتحدنا معا لمواجهة كافة التحديات كما استطعنا أن نعبر مرحلة عصيبة نحو مستقبل أكثر استقرارا".

أما صحيفة (التواصل)، فأبرزت - فى موضوع تصدرته صورة مكبرة للرئيس - تعهد السيسى ببناء دولة حديثة وعصرية تليق بمصر وشعبها، وتكفل بإعادة هويتها التى حاول الآخرون العبث بها.

كما اهتمت الصحيفة الموريتانية بتأكيد الرئيس السيسى عزمه استكمال المسيرة، و"أن أجمل أيام مصر ستأتى قريباً، طالما أن القلوب والنوايا صافية".

وتابعت الصحيفة كلمة الرئيس أمام مجلس النواب، التى استهلها بتحية الذين "قدموا الدماء قربانا لكى يبقى هذا الوطن مرفوع الرأس والهامة، وللمرأة المصرية التى تشارك ومعها أفراد الأسرة فى معركة التنمية والبناء".