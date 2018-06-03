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السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس بداية من 15 يونيو الجارى

الأحد، 03 يونيو 2018 11:40 م
السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس بداية من 15 يونيو الجارى عمال تحت أشعة الشمس الحارقة
الرياض (أ ش أ)
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قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بداية من 15 يونيو الجارى بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت من الساعة الـ12 ظهرا إلى الساعة الـ3 مساء حتى نهاية يوم السبت 15 سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يهدف إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وأكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمى باسم الوزارة العمل السعودية، توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين خصوصا فى مثل هذه الفترة من كل عام والتى ترتفع فيها درجة الحرارة.

وأشار إلى أن القرار يستثنى عددا من المحافظات السعودية فى بعض مناطق المملكة نظرا لاختلاف درجات الحرارة حيث تنخفض فى بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل فى الساعات المشار إليها.

 


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