الداخلية تضبط لصوصا يسرقون السكة الحديد ويبيعوها لتجار الخردة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى ضبط ثلاثة قضايا سرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد بالمنيا وأسوان.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا قيام"و.م" تاجر خردة، بالتعامل بالبيع والشراء فى المهمات المصلحية "المسروقة" الخاصة بهيئة السكة الحديد، وإتخاذه من مخزن بمحل إقامته مكاناً لإخفائها، وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا باستهداف مخزن المتحرى عنه، حيث تم ضبطه وعثر داخل المخزن على ( كمية من المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد وزنت حوالى طن عبارة عن بواجى خاصة بالقطارات وقطع فرامل ).. وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بشراء تلك المضبوطات من تجار الخردة الجائلين بقصد إعادة بيعها والتربح منها.

كما أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا قيام اثنين بالتعامل بالبيع والشراء فى المهمات المصلحية "المسروقة " الخاصة بهيئة السكة الحديد وإتخاذهما من مخزن بمحل إقامتهما مكاناً لإخفائها، وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا باستهداف مخزن المتحرى عنهما، حيث تم ضبطهما وعثر داخل المخزن على ( كمية من المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد وزنت حوالى 1,5 طن عبارة عن قطع فرامل وقضبان ).. وبمواجهة المذكوران بما أسفر عنه الضبط إعترفا بقيامهما بشراء تلك المضبوطات من تجار الخردة بقصد إعادة بيعها والتربح منها، وبالكشف عن المتهمين تبين سابقة إتهام الأول فى 6 قضايا آخرهم قضية سرقة هاتف محمول.

ومن ناحية أخرى تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد أسوان من هندسة السكة الحديد بأسوان بأنه أثناء مرور عامل دورية بالسكة الحديد ما بين محطتى الصداقة والسد العالى دائرة قسم شرطة أول أسوان، لاحظ سرقة (400 قفيز خاصين بتثبيت القضبان بالفلنكات )، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان عن تحديد مرتكب الواقعة "تاجر خردة،وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مخزن المتحرى عنه، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته داخل المخزن ملكه ( كمية من المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد وزنت حوالى 250 كيلو جرام، مبلغ مالى )، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكابه الواقعة وتخزين تلك المهمات بقصد بيعها والتربح منها وأضاف بأن المبلغ المالى من متحصلات بيع بعض المسروقات.. وبالكشف عن المتهم تبين سابقة إتهامه فى 3 قضايا مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية سلاح أبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.