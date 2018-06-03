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الأحد، 03 يونيو 2018 12:54 م
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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بقرية سيدى غازى بكفر الدوار بحيرة

الأحد، 03 يونيو 2018 12:10 م
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بقرية سيدى غازى بكفر الدوار بحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بقرية سيدى غازى التابعة لمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفرالدوار بحدوث مشاجرة بناحية قرية سيدى غازى بدائرة المركز.
 
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من، طرف أول "محمد .م.ي" 27 سنة موظف مصاب بجروح وكدمات، وطرف ثاني "سامى .ع.ي" 20 سنة طالب مصاب بجرح بالرأس و"محمود" شقيق الأول 16سنة طالب مصاب بجروح وكدمات و"محمود .س.ي" 23 سنة عامل مصاب، وجميعهم أبناء عمومة ومقيمين بذات الناحية لخلافات بسبب الجيرة، قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.
 
تم نقل المصابين لمستشفى كفرالدوار العام للعلاج تحت الحراسة اللازمة وتحرر المحضر اللازم.
 
 

 


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