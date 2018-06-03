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الأحد، 03 يونيو 2018 11:48 م
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إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بمركز قوص بقنا

الأحد، 03 يونيو 2018 11:14 م
إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بمركز قوص بقنا مشاجرة - أرشيفية
قنا – هند المغربى
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أصيب مساء اليوم اثنين بطلقات نارية على خلفية مشاجرة بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم نقلهما لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج.
 
تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد إصابة كلا عبد الكريم أحمد 39 سنه وأخر بطلقات نارية فى مشاجرة مع أخرين، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفي الأقصر الدولى لتلقى العلاج فيما قامت قوة أمنية بالانتقال لفض المشاجرة ومحاولة ضبط المتهمين فيها، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.
 

 


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