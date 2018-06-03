إصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بمركز قوص بقنا

أصيب مساء اليوم اثنين بطلقات نارية على خلفية مشاجرة بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم نقلهما لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج.

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد إصابة كلا عبد الكريم أحمد 39 سنه وأخر بطلقات نارية فى مشاجرة مع أخرين، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفي الأقصر الدولى لتلقى العلاج فيما قامت قوة أمنية بالانتقال لفض المشاجرة ومحاولة ضبط المتهمين فيها، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.