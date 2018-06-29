video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: الصلة بين أنصار البريكست وروسيا وحملة ترامب تحظى باهتمام المحققين

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:28 م
واشنطن بوست: الصلة بين أنصار البريكست وروسيا وحملة ترامب تحظى باهتمام المحققين دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تقريرا عن الروابط التى جمعت أبرز دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مع روسيا وحملة ترامب، وقالت إنه فى 19 أغسطس 2016، جلس رجل الأعمال البريطانى الثرى أرون بانكس فى مقر إقامة السفير الروسى فى لندن من أجل الغداء، وكان قد أحرز لتوه انتصارا هائلا، فقد أصبح أكبر متبرع سياسى فى تاريخ بريطانيا لصالح انفصال بريطانيا عن أوروبا، فيما يعرف باسم "البريكست".

 

 وفى هذا الوقت، أصبح لديه شيئا آخر عزز موقفه مع جلوسه مع صديقه الروسى الجديد، السفير الكسندر ياكوفينكو،، حيث قام فريقه بتعميق روابطهم بالحملة الرئاسية لدونالد ترامب  فى الولايات المتحدة.  وكان قد تم تعيين ستيفين بانون، أحد أكبر دعاة البريكست، كمسئول تنفيذى بحملة ترامب. وتم دعوة بانكس ورفاقه من أنصار البريكست لحضور حفل جمع تبرعات مع ترامب فى ميسيسيبى.

 

 وبعد أقل من أسبوع من اجتماعه مع السفير الروسى، كان بانكس ونايجل فراج، من أبرز وجوه البريكست، يتحدثان سرا مع المرشح الجمهورى ترامب.

 

 وذكرت واشنطن بوست، ان رحلة بانكس من تناول الغداء مع السفير الروسى فى لندن وحتى لقائه مع ترامب، كانت جزءا من جهود غير عادية عابرة للقارات من قبل المانح البريطانى ومساعديه الذين وُصفوا بـ"أشرار البريكست" . وقد لفتت جهودهم لإقامة علاقات مع المسئولين الروس وحملة ترامب، أنظار المحققين فى بريطانيا وأمريكا، بمن فيهم المحقق الخاص روبرت مولر.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخزانة ينفى نية ترامب الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

البريكست

حملة ترامب

بريطانيا

روسيا

ستيفين بانون

دونالد ترامب




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة