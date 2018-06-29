مساعد وزير الداخلية يتفقد سلاسل تجارية للتأكد من خفض الأسعار

كتب محمود عبد الراضى

قاد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين جولات مفاجئة على بعض السلاسل التجارية للتأكد من تخفيض الأسعار.

وأكد أصحاب السلاسل التجارية لمساعد وزير الداخلية، استجابتهم لمبادرة وزارة الداخلية بتخفيض الأسعار بنسب وصلت لـ30%، وأنهم مستمرون فى عرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أصحاب السلاسل التجارية أنهم يدركون الدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية فى مد يد العون للبسطاء ومحدودى الدخل، ومن ثم ستكون هناك عروض عديدة على كل المنتجات الغذائية التى يحتاجها المواطنون.