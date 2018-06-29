محكمة مغربية تقضى بسجن صحفى 3 سنوات على خلفية مظاهرات الريف الشمالى

الرباط (رويترز)

قالت شقيقة ومحامى الصحفى حميد المهداوى، الذى كان يغطى مظاهرات فى الريف الشمالى، فيما أطلق عليه اسم "حراك الريف" احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، إن محكمة مغربية قضت يوم الخميس بسجنه ثلاث سنوات.

كان المهداوى اعتقل فى يوليو 2017 فى مدنية الحسيمة فى الريف الشمالى، وجرت محاكمته بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة تمس أمن الدولة، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من مغربى يعيش فى الخارج يعلن فيها عزمه إدخال أسلحة إلى المغرب.

ووصفت شقيقته نادية المهداوى الحكم، لرويترز عبر الهاتف بأنه حكم قاسى ضد مواطن وصحفى لم يرتكب أى جريمة. وأعربت عن أملها فى أن تبرئ محكمة الاستئناف شقيقها من التهم المنسوبة إليه.

ويأتى الحكم بعد أن أصدرت نفس المحكمة فى الدار البيضاء يوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 20 عاما على ناصر الزفزافى الذى قاد احتجاجات الريف وذلك بتهمة تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية.

وقال الناشط فى مجال حقوق الإنسان أحمد عصيد إن الاحتجاجات فى الحسيمة والأحكام الصادرة ضد نشطاء الاحتجاجات فى الريف وتتراوح من عام مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 20 عاما تبين أن الدولة تريد ترهيب الناس ووقف احتجاجات الشوارع.