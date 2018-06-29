كيف استعد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية لموسم الحج × 10 معلومات

كشف الدكتور أسامة هاشم الحديدى، منسق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، لـ"اليوم السابع" عن استعداد المركز لموسم الحج والعمرة وعيد الأضحى فى 10 معلومات كالآتى:
1- إعداد دليل فقهى مصور عن الحج والعمرة.
2- إعداد فيديوهات (موشن جرافيك) لشرح مناسك الحج.
3- إعداد دليل فقهى عن أحكام الأضحية.
4- إعداد كتيب يتناول الأحكام الفقهية المتعلقة بعمل الجزار.
5- إعداد مجلة حائط عن فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة.
6- إعداد فيديو (موشن جرافيك) عن سنن وآداب عيد الأضحى.
7- إعداد حملات توعوية تتضمن منشورات وإرشادات فقهية عن فضل الأشهر الحرم والأحكام الفقهية المتعلقة بالاستعداد للحج وشراء الأضاحى ونشرها على صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وغيرها".
8- تجهيز فيديوهات عن أهم الفتاوى المتعلقة بالحج والعمرة والأضحية ونشرها على قناة المركز على اليوتيوب.
9- إعداد فيديوهات جرافيك عن أدعية الحج والعمرة.
10- نشر حملة على مواقع التواصل الاجتماعى عن الدروس المستفادة من مناسك الحج والعمرة تحت عنوان "ماذا بعد الحج".
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