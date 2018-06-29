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كيف استعد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية لموسم الحج × 10 معلومات

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:00 ص
كيف استعد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية لموسم الحج × 10 معلومات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب لؤى على
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كشف الدكتور أسامة هاشم الحديدى، منسق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، لـ"اليوم السابع" عن استعداد المركز لموسم الحج والعمرة وعيد الأضحى فى 10 معلومات كالآتى: 
 

1- إعداد دليل فقهى مصور عن الحج والعمرة.

2- إعداد فيديوهات (موشن جرافيك) لشرح مناسك الحج.

3- إعداد دليل فقهى عن أحكام الأضحية.

4- إعداد كتيب يتناول الأحكام الفقهية المتعلقة بعمل الجزار.

5- إعداد مجلة حائط عن فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة.

6- إعداد فيديو (موشن جرافيك) عن سنن وآداب عيد الأضحى.

7- إعداد حملات توعوية تتضمن منشورات وإرشادات فقهية عن فضل الأشهر الحرم والأحكام الفقهية المتعلقة بالاستعداد للحج وشراء الأضاحى ونشرها على صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وغيرها".

8- تجهيز فيديوهات عن أهم الفتاوى المتعلقة بالحج والعمرة والأضحية ونشرها على قناة المركز على اليوتيوب.

9- إعداد فيديوهات جرافيك عن أدعية الحج والعمرة.

10- نشر حملة على مواقع التواصل الاجتماعى عن الدروس المستفادة من مناسك الحج والعمرة تحت عنوان "ماذا بعد الحج".
 

 


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