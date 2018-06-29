video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها.. وتؤكد: هجرنى بقاله 5 سنين

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:00 ص
سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها.. وتؤكد: هجرنى بقاله 5 سنين محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أمانى الأخرس
إضافة تعليق

"اشتغلت خدامة علشان أقدر أصرف على ولادى بعد ما جوزى سبنى زى البيت الوقف لا منه طلقنى ولا عاش معايا، هجرنى بقاله 5 سنين".. بتلك الكلمات بدأت "فاطمة.ف" تروى مأساتها لـ"اليوم السابع" قائلة: "أسكن بإحدى المناطق الشعبية بعزبة الهجانة، وتزوجت منذ 21 سنة من عامل نظافة بإحدى الشركات، وكنت أنا الزوجة الثانية، لينجب منى، وبالفعل أنجبت له ولدين و3 بنات.

وتتابع: "تحملت البخل والهجران ولكنى لم أتحمل السب والتطاول على بألفاظ جارحة تصل لاتهامى بالزنا، وتصدى له الجيران وعنفوه من أجلي، وتركنى أتحمل عبء الحياة وحدى ولكنه لا يكتفى بذلك بل يقوم بتحريض نجلى صاحب 12 عامًا علينا فيقوم بإهانتى وعدم العمل لمساعدتى، ومع ذلك أدعو الله له بالهداية".

وتستكمل: "دخلى من العمل كخادمة لا يكفى مصاريف منزل به 6 أفراد، خرجوا من المدارس لقلة العيش ولأنانية الأب"، مضيفة: "ابنتى الكبرى زوجتها بكسر ظهرى وحافظت لى الجميل وأتت لتعيش معى بزوجها ويتحملون معى المصروفات المنزلية، ولكن الأب الذى نزعت منه الرحمة أتى لا لزيارتنا ولكن أتى فقط ليطردهم من المنزل والبحث عن مكان آخر".

وتتابع: "حاولت تكرارًا مع ابنى أن يشاركنى المسئولية ولكن لا يستجيب، مؤكدًا أن هذا رغبة أبيه للتعليم ولا عمل وإنما العيش بلا هوية"، مؤكدة: "لدى طفلة صماء تريد علاجًا، وأخرى كلما أتى لها عريس رفضته لقلة الحيلة وعدم وجود مال".

ووتضيف: "أخيرًا لاقيت الحل إنى أرفع دعوى خلع ولجأت لجمعية حقوقية ورفعتها فعلاً وكل اللى طلباه نفقة أقدر أجوز منها بناتى بدل ما يدفنوا جنبى".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رحاب حاولت الهروب من جحيم الخلافات الزوجية بالقانون فكان عقابها 200 غرزة.. زوج المجنى عليها مزق جسدها بمطواة بعد رفعها دعوى خلع.. ونيابة طنطا تأمر بضبطه وإحضاره

جهود لضبط زوج مزق جسد زوجته بمطواه بعد رفعها دعوى خلع فى طنطا

زوجة فى دعوى خلع بالسويس: أبوعيالى نشر صورى عارية على فيس بوك للاستيلاء على شقتى

مريم فى دعوى خلع بالمنوفية: "زوجى حياته كلها مقضيها على القهوة"

اخبار الحوادث اليوم

خلع

محكمة الاسرة

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة