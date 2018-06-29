سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها.. وتؤكد: هجرنى بقاله 5 سنين

كتبت أمانى الأخرس

"اشتغلت خدامة علشان أقدر أصرف على ولادى بعد ما جوزى سبنى زى البيت الوقف لا منه طلقنى ولا عاش معايا، هجرنى بقاله 5 سنين".. بتلك الكلمات بدأت "فاطمة.ف" تروى مأساتها لـ"اليوم السابع" قائلة: "أسكن بإحدى المناطق الشعبية بعزبة الهجانة، وتزوجت منذ 21 سنة من عامل نظافة بإحدى الشركات، وكنت أنا الزوجة الثانية، لينجب منى، وبالفعل أنجبت له ولدين و3 بنات.

وتتابع: "تحملت البخل والهجران ولكنى لم أتحمل السب والتطاول على بألفاظ جارحة تصل لاتهامى بالزنا، وتصدى له الجيران وعنفوه من أجلي، وتركنى أتحمل عبء الحياة وحدى ولكنه لا يكتفى بذلك بل يقوم بتحريض نجلى صاحب 12 عامًا علينا فيقوم بإهانتى وعدم العمل لمساعدتى، ومع ذلك أدعو الله له بالهداية".

وتستكمل: "دخلى من العمل كخادمة لا يكفى مصاريف منزل به 6 أفراد، خرجوا من المدارس لقلة العيش ولأنانية الأب"، مضيفة: "ابنتى الكبرى زوجتها بكسر ظهرى وحافظت لى الجميل وأتت لتعيش معى بزوجها ويتحملون معى المصروفات المنزلية، ولكن الأب الذى نزعت منه الرحمة أتى لا لزيارتنا ولكن أتى فقط ليطردهم من المنزل والبحث عن مكان آخر".

وتتابع: "حاولت تكرارًا مع ابنى أن يشاركنى المسئولية ولكن لا يستجيب، مؤكدًا أن هذا رغبة أبيه للتعليم ولا عمل وإنما العيش بلا هوية"، مؤكدة: "لدى طفلة صماء تريد علاجًا، وأخرى كلما أتى لها عريس رفضته لقلة الحيلة وعدم وجود مال".

ووتضيف: "أخيرًا لاقيت الحل إنى أرفع دعوى خلع ولجأت لجمعية حقوقية ورفعتها فعلاً وكل اللى طلباه نفقة أقدر أجوز منها بناتى بدل ما يدفنوا جنبى".