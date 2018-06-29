رئيس البرلمان الأوروبى: 500 مليون يورو لا تكفى لقطع طرق تهريب المهاجرين

بروكسل (أ ش أ)

أكد رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى، أن الاتفاق الذى توصل إليه قادة دول الاتحاد الأوروبى بتقديم مبلغ إضافى قدره 500 مليون يورو لتمويل قطع طرق الهجرة غير الشرعية، لا يفى بالغرض المطلوب.

وأشار تاجانى فى تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إلى أنه يبنغى على وجوب صرف مبلغ وقدره 6 مليارات يورو فى السنوات القادمة.

وقال تاجانى: " لا يكفى مبلغ إضافى قدره 500 مليون يورو للصندوق الاستئمانى فنحن بحاجة إلى إنفاق 6 مليارات يورو على مدى السنوات القليلة المقبلة."