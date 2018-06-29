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الجمعة، 29 يونيو 2018 06:44 م
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تظاهرات لليوم الثالث فى الهند احتجاجا على اغتصاب طفلة فى الثامنة

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:56 م
تظاهرات لليوم الثالث فى الهند احتجاجا على اغتصاب طفلة فى الثامنة الشرطة الهندية
نيودلهى (أ ف ب)
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 تظاهر مئات الأشخاص الجمعة، فى وسط الهند لليوم الثالث على التوالى احتجاجا على اغتصاب طفلة عمرها 8 سنوات تصارع الموت فى المستشفى حاليا.

ودعا المتظاهرون الذين رفعوا لافتات وهتفوا "الموت للمغتصب" إلى إعدام موقوف يشتبه بارتكابه الجريمة وذلك فى عدة تظاهرات فى منطقة مندسور فى ولاية ماديا براديش.

وتذكر هذه الحادثة بعملية اغتصاب جماعى وقتل طالبة فى حافلة فى نيودلهى عام 2012 ما أدى إلى احتجاجات واسعة فى أرجاء الهند وسلط الأضواء عالميا على سجل البلاد السىء فى مجال حقوق الإنسان.

والتقى المشتبه به ضحيته خارج مدرستها الثلاثاء، فيما كانت تنتظر والدتها، ووعدها بتوصيلها للمنزل، وفقا للشرطة.

لكنه عوضا عن توصيلها إلى منزلها، أخذها إلى مكان معزول حيث اغتصبها وكسر عنقها، وتركها بين الحياة والموت إلى أن عثر عليها سكان.

وقال طبيب يشرف على علاجها لوكالة فرانس برس، إنها "لا تزال فى وحدة العناية المركزة. لا يمكنها التحدث إذ اصيبت أحبالها الصوتية بشدة بسبب حدوث قطع عميق فى حنجرتها".

وأضاف الطبيب مفضلا عدم ذكر اسمه أن الطفلة تعانى من إصابات داخلية كما أشار إلى أنها خضعت لعملية جراحية.

وأفاد نائب قائد الشرطة فى مندسور فرانس برس، أن المشتبه به خضع للاستجواب فيما يواجه اتهامات بالاغتصاب والشروع فى القتل.

 


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