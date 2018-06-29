الرئيسية أخبار عاجلة بالصور.. احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو فى شوارع لبنان الجمعة، 29 يونيو 2018 06:06 م إضافة تعليق احتفلت الجالية المصرية فى دولة لبنان بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، رافعين الأعلام المصرية فى شوارع لبنان. إضافة تعليق لبنان ثورة 30 يونيو 30 يونيو مصر احتفالات المصريين السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا لمجابهة أى تهديدات.. فيديو الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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