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اليوم.. الجولة الثانية لمفاوضات السلام المباشرة بجنوب السودان تبدأ بالخرطوم

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:00 ص
اليوم.. الجولة الثانية لمفاوضات السلام المباشرة بجنوب السودان تبدأ بالخرطوم المصالحة فى جنوب السودان
الخرطوم أ ش أ
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تبدأ الجولة الثانية من مفاوضات السلام المباشرة بجنوب السودان، اليوم الجمعة ، بمقر الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية بالخرطوم، ومن المنتظر أن تناقش بند الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار وفض الاشتباكات وآليات سحب القوات الصديقة والمتمركزة، وإطلاق سراح المعتقلين وآليات الرقابة .

وتناقش الجولة الثانية من المفاوضات كذلك، فتح المعابر للأغراض الإنسانية وإطلاق سراح كافة المعتقلين، بجانب بحث تفاصيل الاتفاق على آليات المراقبة الذاتية بحسب الاتفاق الذى وقعته الأطراف.

وعكفت سكرتارية التفاوض بمجموعة "إيجاد" خلال الخميس، على إعداد الجدول الزمنى والتسلسل الموضوعى لمجريات التفاوض التى ستبدأ غدا بين الأطراف المتفاوضة ، وعقدت الفصائل المتفاوضة اجتماعات منفردة كل على حدة، بمقار إقامتها بالخرطوم، للترتيب لبدء جولة التفاوض الثانية .

وكانت الخرطوم قد شهدت أمس الأربعاء توقيع رئيس جنوب السودان، الفريق سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، وممثلى الفصائل الجنوبية الأخرى، على اتفاق الخرطوم الإطارى الذى تم برعاية من الرئيس السوداني، عمر البشير، واعتبرته القيادات الجنوبية فاتحة لعملية السلام المتعثرة فى دولة الجنوب، كما حظى بترحيب إقليمى ودولى .

 


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