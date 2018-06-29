النيابة تطلب تحريات المباحث حول ضبط مصنع عطور "تحت بير السلم" بـ١٥ مايو

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة 15 مايو الجزئية، تحقيقاتها فى ضبط مصنع تعبئة وتصنيع عطور داخل بدروم باستخدام خامات مجهولة المصدر، وأمرت النيابة بإرسال عينة من الخامات والعطور المضبوطة إلى المعمل الجنائى للتأكد من مدى سلامتها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، تمكنوا من القبض على كل من "أ.ا" 36 سنة، عاطل، و"ع.ح" 51 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، لقيامهما بتصنيع وتعبئة العطور داخل بدروم، باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع علامات تجارية عالمية على العطور بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعه.

تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وعثر داخل البدروم على 165 كرتونة زجاج عطور فارغة، 10 كرتونة بامب "رشاش"، 40 جركن كحول أبيض يستخدم فى تصنيع العطور، 112 تانك أخضر سعة 25 لترا، 223 كرتونة معطر تحوى 6 زجاجات، 475 زجاجة زيت صغيرة الحجم، 400 زجاجة زيت فضى اللون، 30 جركن مثبت، 10 كيس كبير الحجم بداخلهم زجاجات بلاستكية سعة لتر، 7 أكياس كبيرة الحجم بداخلها زجاجات بلاستكية سعة ربع لتر، 16 برميل أزرق اللون، 60 كرتونة كحول، 67 جركنا أبيض اللون كبير الحجم، 44 جركن كحول، 3 موازين رقمية صغيرة الحجم، ميزان رقمى كبير الحجم، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتصنيع العطور باستخدام خامات رديئة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.