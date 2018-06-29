video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" لتخفيض الأسعار 30%‎

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:53 م
الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" لتخفيض الأسعار 30%‎ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد" لتخفيض الأسعار، حيث تم الاتفاق مع أصحاب سلاسل تجارية كبرى على تخفيض الأسعار بنسب وصلت لـ30%.

وجاءت المبادرة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة البسطاء.

وعقد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين واللواء مدحت عبد الله رئيس شركة أمان الداخلية وكبار التجار اجتماعات لبحث تخفيض الأسعار.

وأعلنت الشركات تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية 3 جنيهات للكيلو الواحد، حيث تبارى المواطنون فى الإقبال على السلاسل الغذائية للحصول على كميات من المواد الغذائية بالأسعار المخفضة.

وأعرب الأهالى عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية لحرصها المستمر على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وحرصها على توفير السلع الغذائية لهم باستمرار .

 

اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية
اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية
 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 
جزء من الاجتماع
جزء من الاجتماع

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الداخلية تعلن تفاصيل مقتل 4 إرهابيين متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية

الداخلية

السلع الغذائية

كلنا واحد

الغلاء

ارتفاع الاسعار




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة