الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" لتخفيض الأسعار 30%‎

كتب محمود عبد الراضى

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد" لتخفيض الأسعار، حيث تم الاتفاق مع أصحاب سلاسل تجارية كبرى على تخفيض الأسعار بنسب وصلت لـ30%.

وجاءت المبادرة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة البسطاء.

وعقد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين واللواء مدحت عبد الله رئيس شركة أمان الداخلية وكبار التجار اجتماعات لبحث تخفيض الأسعار.

وأعلنت الشركات تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية 3 جنيهات للكيلو الواحد، حيث تبارى المواطنون فى الإقبال على السلاسل الغذائية للحصول على كميات من المواد الغذائية بالأسعار المخفضة.

وأعرب الأهالى عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية لحرصها المستمر على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وحرصها على توفير السلع الغذائية لهم باستمرار .



اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية



جانب من الاجتماع