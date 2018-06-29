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الأوقاف: نحذر المشبوهين من إثارة الجدل حول قانون الفتوى.. وتؤكد: نحترم الأزهر

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:05 م
الأوقاف: نحذر المشبوهين من إثارة الجدل حول قانون الفتوى.. وتؤكد: نحترم الأزهر د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - لؤى على
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أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا صحفيا، اليوم، الجمعة، قالت فيه إنها فى الوقت الذى تحرص فيه على قيام أئمتها وعلمائها بمهامهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة غير منقوصة بما فيها حق الإفتاء الشرعى خدمة للدين والوطن، فإننا نؤكد شرف انتسابنا للأزهر الشريف وانتمائنا له واحترامنا وتقديرنا الكامل لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولجميع مؤسسات الأزهر الشريف وهيئاته العلمية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء.

 

وأضافت فى بيانها: "لا نقبل النيل من أى مؤسسة وطنية تصريحًا أو تلميحًا أو تعريضًا، ونهيب بالأئمة وجميع منتسبى الأوقاف والعاملين بها عدم الخوض فى أى أمور جدلية، ونحذر من الانسياق خلف أصحاب الصفحات المشبوهة الذين لا تعنيهم مصلحة الدين أو الوطن، ونؤكد على جميع الأئمة المحترمين عدم الخوض فى أمر الفتوى أو أحقيتها على صفحات التواصل أو غيرها قطعا للجدل وإيثارا للمصلحة الوطنية وتفويتا للفرصة على الدخلاء والمغرضين، وحذف أى تعليقات تتصل بهذا الأمر على صفحاتهم، ومن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، مع تأكيدنا لهم أننا لن نكون أقل حرصا على مصلحتهم من أنفسهم".

 

وتابعت الوزارة: "أننا قبل كل شيء أبناء مؤسسة واحدة هى مؤسستنا العريقة الأزهر الشريف، ويجمعنا هدف واحد وإن تعددت وسائله وهو خدمة ديننا ووطننا وأمتنا ونشر سماحة ديننا ووحدة صفنا وهو خطنا الثابت الذى لا ولن نحيد عنه قيد أنملة".

 


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