إنقاذ 7 مصطافين من الغرق وإعادة 40 طفلا تائها لذويهم بمصيف جمصة

تمكن رجال الإنقاذ اليوم بشواطئ جمصة من إنقاذ 7 حالات من الغرق، جرفهم التيار لعدم إجادتهم السباحة.

كما تمت إعادة 40 طفلا من الأطفال التائهين إلى ذويهم، حيث شهد شاطئ مدينة جمصة اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين هربا من حرارة الجو، واستغلالا للعطلة الأسبوعية.

يذكر أن المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصة، كانت قد صرحت بتعيين 100 رجل إنقاذ، وتجهيز معدات بحرية ، و6 لنشات سريع، و2 موتوسيكل مائى، وتواجدت عربات الإسعاف، وأماكن تجميع الأطفال التائهين، منتشرين بجميع شواطئ المدينة.