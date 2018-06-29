أسعار الدولار اليوم الجمعة 29-6-2018 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29-6-2018 استقرار قياسا على ختام تعاملات أمس الخميس.

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .

الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة على ختام سعر تعاملات أمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت أسعاره كالتالى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

19.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج



قال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2017 – 2018، لتسجل 19.5 مليار دولار، مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة لها.