video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدولار اليوم الجمعة 29-6-2018 فى مصر

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:16 م
أسعار الدولار اليوم الجمعة 29-6-2018 فى مصر الدولار - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29-6-2018 استقرار قياسا على ختام تعاملات أمس الخميس.

 

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .

 

الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة على ختام سعر تعاملات أمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت أسعاره كالتالى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

19.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج
 

قال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2017 – 2018، لتسجل 19.5 مليار دولار، مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة لها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يسجل أدنى سعر فى 6 أشهر.. وعيار 21 بـ629 جنيها للجرام

سعر الدولار

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد

الدولار فى مصر




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة