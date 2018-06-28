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وزير خارجية تونس: نرفض احتجاز المهاجرين غير الشرعيين على الأراضى التونسية

الخميس، 28 يونيو 2018 03:32 م
وزير خارجية تونس: نرفض احتجاز المهاجرين غير الشرعيين على الأراضى التونسية وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى
تونس (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، اليوم الخميس، تأكيد رفض تونس لفكرة إقامة معسكرات لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت مصادر صحفية تونسية عن الجهيناوى قوله - فى حديث لصحيفة "العرب اللندنية" - أن تونس تقوم بحراسة سواحلها وأراضيها، وهى بذلك تقوم بدورها فى هذا المجال على أحسن وجه.

وقال "نحن فى تونس لا نتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا".

 


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تونس

وزير خارجيه تونس

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