وزير خارجية تونس: نرفض احتجاز المهاجرين غير الشرعيين على الأراضى التونسية

تونس (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، اليوم الخميس، تأكيد رفض تونس لفكرة إقامة معسكرات لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت مصادر صحفية تونسية عن الجهيناوى قوله - فى حديث لصحيفة "العرب اللندنية" - أن تونس تقوم بحراسة سواحلها وأراضيها، وهى بذلك تقوم بدورها فى هذا المجال على أحسن وجه.

وقال "نحن فى تونس لا نتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا".