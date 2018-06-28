وزير حقوق الإنسان اليمنى: ميليشيا الحوثى جندت أكثر من 15 ألف طفل

إيمان حنا

أكد وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر، أن المليشيا الحوثية الإنقلابية جندت أكثر من 15 ألف طفل منذ انقلابها على الشرعية فى العام 2014 واستخدمتهم وقودًا لحربها العبثية وارتكبت فى حق أطفال اليمن انتهاكات جسيمة أخرى كالتشويه والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات، مشيراً إلى أن المليشيا قتلت أكثر من 1372 طفلاً وإصابة 3882 آخرين.

واستعرض عسكر، خلال الندوة التى نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليوم الخميس، على هامش انعقاد الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف بسويسرا عن حالة حقوق الإنسان فى اليمن، والتى أدارها المندوب الدائم لبعثة اليمن فى جنيف السفير الدكتور على محمد مجور، الانتهاكات المستمرة التى ترتكبها مليشيا الحوثى الانقلابية فى المناطق التى تخضع تحت سيطرتها بما فيها الانتهاكات التى طالت الأطفال وزرع الألغام، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وقال وزير حقوق الإنسان: "المليشيا الحوثية زرعت واستخدمت الألغام الفردية مستغلة المخزون السابق للجيش اليمنى، ومنها المموهة التى يصعب تمييزها، كما استخدمت الألغام البحرية وهى تكنولوجيا جديدة صدرتها إيران للحوثى سعياً منها لتهديد الملاحة الدولية".

وأكد أن الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة قامتا بعدد من المبادرات لاستعادة الميناء أو تحييده لوقف استخدام المليشيا له لأغراض عسكرية بحتة، وتحويل وارداته للبنك المركزى اليمنى لدفع رواتب الموظفين المتوقفة.

وأشاد عسكر بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وإعادة تأهيل الأطفال المجندين ونزع الألغام التي زرعتها المليشيا الانقلابية في مختلف المحافظات، مطالباً الأمم المتحدة بممارسة مزيد من الضغط علي الانقلابيين لوقف تجنيد الأطفال ، وزرع الألغام التي يروح ضحيتها المئات من الأطفال في المقام الأول.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية قام بعدة مبادرات وبرامج لإعادة تأهيل الأطفال المجندين ، ويعمل حاليا على افتتاح مراكز جديدة لإعادة التأهيل في غرب اليمن والساحل الغربي،وأطلق برنامج لإزالة الالغام بتكلفة 40 مليون دولار..معبراً عن شكره للمملكة العربية السعودية ودوّل التحالف علي جهودهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وتحدثت الناشطة الحقوقية هدى الصراري عن وضع النساء في اليمن والانتهاكات التى تمارسها ميليشيا الحوثي على شريحة واسعة من النساء، مستعرضة إحصائيات وقصص ميدانية لنساء تعرضن للقنص المباشر من قبل الميليشيا في تعز وبعض المدن اليمنية ،وضحايا النساء من الألغام، مؤكدة أن هناك عدد من النساء تعرضن للاعاقة الدائمة وذلك بسبب زراعه الألغام من قبل ميليشيا الحوثي في الطرقات وبعض الأحياء السكنية.