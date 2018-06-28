هاشتاج"30 يونيو حكاية وطن" تريند على تويتر..ومغردون: يوم انتصارنا على إخوان الشيطان

كتب هيثم سلامة

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر، هاشتاج "30 يونيو حكاية وطن" وذلك فى الذكرى الخامسة للثورة المجيدة، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية وأسقطت حكم المرشد، وتحقق فيها إرادة الشعب.

واحتفل رواد تويتر بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، كتب بسام عبر الهاشتاج، قائلاً :"وطني الغالي مرت عليك أيام وسنين صعبة وكنت قدها ووقفت شامخ في وش من أراد ليك الانكسار كنت وستظل مقبرة الأعداء من الداخل والخارج حماك الله يا وطني".

وأضافت سوزان، "بعد أن عشنا سنة من الهوان والرعب لم يكن أمامنا إلا الخروج لاستعادة الأمن والأمان الذى ضاع منا فى هذه السنة السوداء ذكريات أليمة كللناها بالنجاح فى ثورتنا العظيمة"، وغردت آخرى" يوم انتصارنا على إخوان الشيطان أعداء الوطن".



30يونيو حكاية وطن



لم يكن أمامنا إلى الخروج لإستعادة الوطن



الانتصار على أخوان الشيطان الانتصار على أخوان الشيطان



يوما فارقا فى تاريخ مصر

واستعاد مغرد ذكرياته مع ثورة 30 يونيو، قائلاً :"كان يوما فاصلا فى تاريخ الأمة المصرية فظهر الشعب الذى لا يفرط فى هويته مقابل ملايين قطر وانحاز جيش الشعب لشعبه كالعادة"،