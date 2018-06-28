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هاشتاج"30 يونيو حكاية وطن" تريند على تويتر..ومغردون: يوم انتصارنا على إخوان الشيطان

الخميس، 28 يونيو 2018 09:21 م
هاشتاج"30 يونيو حكاية وطن" تريند على تويتر..ومغردون: يوم انتصارنا على إخوان الشيطان ثورة 30 يوينو
كتب هيثم سلامة
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دشن رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر، هاشتاج "30 يونيو حكاية وطن" وذلك فى الذكرى الخامسة للثورة المجيدة، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية وأسقطت حكم المرشد، وتحقق فيها إرادة الشعب. 

واحتفل رواد تويتر بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، كتب بسام عبر الهاشتاج، قائلاً :"وطني الغالي مرت عليك أيام وسنين صعبة وكنت قدها ووقفت شامخ في وش من أراد ليك الانكسار كنت وستظل مقبرة الأعداء من الداخل والخارج حماك الله يا وطني".

وأضافت سوزان، "بعد أن عشنا سنة من الهوان والرعب لم يكن أمامنا إلا الخروج لاستعادة الأمن والأمان الذى ضاع منا فى هذه السنة السوداء ذكريات أليمة كللناها بالنجاح فى ثورتنا العظيمة"، وغردت آخرى" يوم انتصارنا على إخوان الشيطان أعداء الوطن".

30يونيو حكاية وطن
30يونيو حكاية وطن
2
لم يكن أمامنا إلى الخروج لإستعادة الوطن
 
3
الانتصار على أخوان الشيطان
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يوما فارقا فى تاريخ مصر

واستعاد مغرد ذكرياته مع ثورة 30 يونيو، قائلاً :"كان يوما فاصلا فى تاريخ الأمة المصرية فظهر الشعب الذى لا يفرط فى هويته مقابل ملايين قطر وانحاز جيش الشعب لشعبه كالعادة"،

 

 

 

 


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ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيه

ذكرى ثورة 30 يونيو

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