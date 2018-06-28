نقيب الزراعيين مهنئا السيسي بـ"30 يونيو": نطبق رؤيتكم للنهوض بالقطاع الزراعى

كتبت آية دعبس

أرسل الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الْيَوْمَ الخميس، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال خليفة، فى بيان: "باسمى وجميع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات وجموع المهندسين الزراعيين، نتوجه بخالص التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثوره يونيو المجيدة والتى أكدت على إصرار وارادة المصريين للحفاظ على بلدهم الغالى".

واختتم نقيب الزراعيين برقيته بأن جموع المهندسين الزراعيين يؤكدون أنهم دوما على العهد لتحقيق رؤية الرئيس للنهوض بالقطاع الزراعى باعتباره أحد ركائز الاستقرار والأمن لشعبنا المصرى.