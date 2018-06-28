موجز 1 ظهرا.. مصر واليونان وقبرص تنفذ أكبر تدريب مشترك بالبحر المتوسط

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عدا من الأخبار الهامة على رأسها تنفيذ مصر واليونان وقبرص أكبر تدريبات مشتركة بالبحر الأبيض المتوسط " ميدوزا -6 ."

يحضر الفريق محمد زكى ووزيرا الدفاع اليونانى والقبرصى المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المشترك المصرى اليونانى القبرصى " ميدوزا-6".. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا؟..

تنفذ مصر واليونان وقبرص أكبر تدريبات مشتركة بالبحر الأبيض المتوسط " ميدوزا -6 ."

يحضر الفريق محمد زكى ووزيرا الدفاع اليونانى والقبرصى المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المشترك المصرى اليونانى القبرصى " ميدوزا-6"

ينشر "اليوم السابع" صور وأسماء أوائل طلاب الدبلومات الفنية بعد إعلان النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والوفد المرافق له بحضور الدكتور نبيل المراغى، الخبير الدولى بمجال تنقية المياه وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث أوجه التعاون المشترك من أجل تنفيذ مشروعات تطوير منطقة محور قناة السويس .

أكد أحمد محمد المليجى إبراهيم الأول على الثانوية الفندقية، بإجمالى 93.86%، الذى يبلغ من العمر 50 عاما، أنه كان لديه إصرار ورغبة فى التعليم، خاصة أنه من محبى القراءة ولدية عزيمة على التعلم.

أدى اللواء عباس كامل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لجهاز المخابرات العامة، والوكيل ناصر فهمى نائباً لرئيس الجهاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بأن يتم تكريم جميع الوزراء السابقين، الذين أدوا دورهم فى الفترة السابقة، لنعطى رسالة مهمة بأن الدولة تقدر جميع مسئوليها، الذين خدموا الوطن.

تطلق مؤسسة "اليوم السابع" مبادرة واسعة لعقد "المؤتمر المصرى الأول للرياضة وصناعة كرة القدم"، داعية كل المهتمين والمعنيين من المؤسسات والأفراد المتصلين بالقطاع، للمشاركة الجادة والفاعلة لإعادة تخطيط استراتيجيات صناعة كرة القدم ومستقبلها.

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية المتخصصة فى شئون الاقتصاد، الأربعاء، أن محمد معيط وزير المالية الجديد يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية، وذلك فى السنة المالية المقبلة (2018-2019)، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد ١٤٠ عربة سكة حديد لنقل البضائع، بإجمالى تكلفة ٥٤٤ مليون جنيه، بين كل من وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، والهيئة العربية للتصنيع، ممثلة فى مصنع سيماف، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وقام بالتوقيع، المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مصنع سيماف.

تعهد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى بمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وتدريب طواقم بخفر السواحل المحلى للتصدى للهجرة غير شرعية المنطلقة من الشواطئ الليبية.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فقال سالفينى، الذى زار طربلس مؤخرا، فى تصريح للصحفيين على هامش مداخلة بمجلس النواب فى روما "مساء اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، إذا سمح الوقت، سيتم إقرار التبرع بـ12 قوارب دورية إلى ليبيا مع ما يترتب على ذلك من تدريب للطواقم لمواصلة حماية الأرواح فى البحر المتوسط".

تمكنت غرفة متابعة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة بمحافظة سوهاج من التوصل إلى الطالب الذى سرب امتحان مادة الكيمياء، التى يتم أداء الامتحان فيها اليوم.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأول على الثانوية الفندقية هو الطالب أحمد المليجى، ويبلغ من العمر 50 عاما، تقدم من الخارج للامتحانات وحصل على عل المركز الأول فى شعبة الفندقى بإجمالي 93.86%.

التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات بحضور قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية وكبرى السلاسل التجارية و رؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى غدا الجمعة درجات الحرارة انخفاضها، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.