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مصرع شخص وإصابة أخر فى انقلاب سيارة بطريق السخنة

الخميس، 28 يونيو 2018 10:53 ص
مصرع شخص وإصابة أخر فى انقلاب سيارة بطريق السخنة انقلاب سيارة - ارشيفيه
السويس- سيد نون
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لقى شخص مصرعه وأصيب أخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس السخنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام.
 
تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من قوات تأمين الطرق بطريق السويس العين السخنة بتعرض سيارة ملاكى للانقلاب بالكيلو 70 بطريق العين السخنة.
 
وحرر مأمور قسم شرطة عتاقة محضرا بالواقعة واستمع إلى الشهود، الذين أكدوا أن السيارة تعرضت للانقلاب بعد انفجار الإطار.
 
وقامت سيارة إسعاف السويس بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وقررت النيابة العامة تسليمها لذويه.

 


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