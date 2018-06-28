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مصدر بـ"الكهرباء": تسهيلات للمشتركين لسداد المديونيات بدلا من قطع التيار

الخميس، 28 يونيو 2018 09:00 ص
مصدر بـ"الكهرباء": تسهيلات للمشتركين لسداد المديونيات بدلا من قطع التيار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، شدد على رؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقديم كافة التسهيلات للمشتركين الذين تراكمت عليهم فواتير الاستهلاك الشهرية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وذلك من خلال تقسيط المديونية بدون فوائد.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزير شدد على ضرورة إنذار المشترك لسداد مستحقات الوزارة قبل اللجوء لفصل التيار عنه، لافتاً إلى أن رفع العداد عن المشترك يكون فى المرحلة الأخيرة عند استمرار المشترك فى الامتناع عن السداد.

 

وأكد المصدر، أنه لا صحة لما يتردد أن تحصيل المديونيات ستكون بالأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، مؤكداً أن جميع المديونيات حتى 30 يونيو الجارى سيتم حسابها بالأسعار القديمة لشرائح الكهرباء، خاصة أن وزارة الكهرباء وزارة خدمية لا تهدف للربح من المواطن.


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