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محكمة القضاء الإدارى تنظر اليوم فى دعوى إلغاء قرار إزالة "مثلث ماسبيرو"

الخميس، 28 يونيو 2018 07:00 ص
محكمة القضاء الإدارى تنظر اليوم فى دعوى إلغاء قرار إزالة "مثلث ماسبيرو" مثلث ماسبيرو - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تنظر الدائرة الخامسة، إزالات بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم، فى الدعوى المقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو، التى تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة، بإزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، وأحقيتهم بتملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71069 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس حى بولاق أبو العلا.

وقالت الدعوى، إن الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الصادر 87 الصادر فى 16 أبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، والذى فيه الموفقة على إعلان منطقة ماسبيرو، والمحددة بالشوارع " شارع 26 يوليو- وشارع كورنيش النيل - وشارع الجلاء" منطقة إعادة تخطيط.

وأشارت سكان منطقة ماسبيرو فى دعواهم، إلى أن قرار إزالة منازلهم مخالف لحقوقهم فى المأوى المناسب للمعيشة لهم، وأنه لا يوجد أى مكان آخر للذهاب إليه والعيش به، مطالبين بسرعة الفصل فى الدعوى وأحقيتهم فى تملك مسكنهم الحالى.


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