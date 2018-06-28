صحيفة: وزير الخارجية الأمريكى يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل

رويترز

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يعتزم زيارة كوريا الشمالية الأسبوع المقبل لمناقشة خططها لنزع السلاح النووى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بومبيو ألغى اجتماعا مع نظيرة الهندى فى واشنطن فى السادس من يوليو ليتسنى له الذهاب إلى بيونجيانج. وستكون زيارته الأولى إلى كوريا الشمالية منذ أن عقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قمة فى سنغافورة فى 12 يونيو.

كان بومبيو قال أمس الأربعاء أمام المشرعين إنه واثق من أن كوريا الشمالية تدرك مدى الرغبة الأمريكية فى النزع التام للأسلحة النووية بينما تتفاوض الدولتان عقب القمة.

وقال بومبيو فى جلسة للجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ بشأن تمويل وزارة الخارجية "لقد كنا واضحين تماما فى محادثاتنا بشأن ما نعنيه عندما نقول نزع كامل للأسلحة النووية".

وواجه ترامب انتقادات من محللين معنيين بالأمن القومى بسبب الاتفاق الذى أسفرت عنه قمة سنغافورة مع كيم لعدم وجود تفاصيل تذكر عن كيفية تخلى بيونجيانج عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية.

وبعد يوم من القمة قال ترامب على تويتر "لم يعد هناك تهديد نووى من كوريا الشمالية". وقال بومبيو للجنة الفرعية "لقد قلصنا التهديد".