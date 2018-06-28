شكرى يبحث مع وزير خارجية مالاوى عقد اللجنة المشتركة فى أقرب فرصة ممكنة

كتب : أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، "الدكتور إيمانويل فابيانو" وزير خارجية مالاوى على هامش مشاركته فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائى بين البلدين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى أعرب خلال اللقاء عن سعادته بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا رغبة مالاوى فى عقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى أقرب فرصة ممكنة، مشيرا إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين في هذا الصدد، حيث اتفق الوزيران على تحديد موعد لعقد اللجنة خلال الأسابيع القليلة القادمة مع مراجعة الموقف التنفيذى لمذكرات التفاهم والاتفاقيات سواء الموقعة أو الجديدة بين البلدين في إطار الإعداد للجنة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى نوه بالتعاون الإيجابي بين البلدين فى كافة المجالات، مشيرا إلى افتتاح كنيسة قبطية مؤخرا فى مالاوى.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لاستمرار التعاون مع مالاوى فى مجال بناء القدرات ونقل الخبرات من خلال الدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، حيث قدمت الوكالة دورات تدريبية لنحو 300 متدربا من مالاوى خلال السنوات الماضية، فضلا عن تقديم الجامعات المصرية عدد 25 منحة سنويا فى مجال الدراسة الجامعية لدرجة الماجستير.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكرى أشار إلى رغبة مصر فى زيادة التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين من خلال الاستفادة من عضوية البلدين فى الكوميسا، كما أعرب عن تطلع مصر لاستقبال الرئيس المالاوى فى منتدى الاستثمار فى أفريقيا، والمقرر عقده خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر المقبل فى مدينة شرم الشيخ.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المالاوى عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال بناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات للكوادر المالاوية خاصة فى مجالات الزراعة والتعليم.

وأكد على اهتمام بلاده بالتعاون فى مجال جذب الاستثمارات المصرية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، كما أعرب الوزير المالاوى عن الرغبة فى التعاون مع مصر فى مجال الطاقة، وجذب استثمارات مصرية فى هذا الصدد.