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سقوط 4 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الخميس، 28 يونيو 2018 01:51 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية مخدرات - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ص.ال" 20 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ال" 36 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 20 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عصام.م.م" 58 عاما عاطل بحوزته 33 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "اسامة.ح.س" 37 عاما سائق وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول حال استقلاله السيارة رقم 101980 ملاكى بورسعيد.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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