سحر نصر تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية

كتب عبد الحليم سالم - إبراهيم سعيد تصوير حازم عبد الصمد

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، واللواء محمد أمين، أمين الصندوق، منذ قليل، بتوقيع بروتوكول تعاون بين إبراهيم كرم، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، واللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، بشأن تنفيذ مشروع تجميع مشروعات الشباب ورواد الأعمال ووحدات وعربات الطعام المتنقلة بمدينة بنها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الصندوق لمشروعات الشباب.

وجاء هذا البرتوكول فى إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصرى من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضارى وفى إطار قانونى يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقضاء على العشوائية.