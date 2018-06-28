حفتر يعلن تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الإرهابيين

يعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، فى كلمة تلفزيونية بعد قليل، تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيدا بتضحيات أبناء الجيش الليبي لتحرير المدينة.

كان اليوم السابع قد انفرد بإعلان تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية، أول أمس الثلاثاء، وأكد مصدر عسكرى حينها سيطرة القوات المسلحة الليبية على أحياء مدينة درنة، مشيرا إلى أن إعلان التحرير سيكون على لسان المشير خليفة حفتر.

كان قائد مجموعة عمليات المختار القتالية لتحرير مدينة درنة اللواء سالم الرفادى، قد أعلن نجاح الجيش الليبى فى السيطرة الكاملة على مدينة درنة ودحر الجماعات الإرهابية.