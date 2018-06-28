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حبس عاطل ٤ أيام بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالتبين

الخميس، 28 يونيو 2018 11:33 ص
حبس عاطل ٤ أيام بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالتبين ترامادول - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة ١٥ مايو والتببن الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة قسم شرطة التبين.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة التبين، تفيد قيام "م.ا" ٣٠ سنة، عاطل، بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وتم على الفور استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم بنطاق منطقة "كوبرى المرازيق".

وبتفتيشه عثر بحوزته على ٣٠٠ قرص ترامادول، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.

 

 


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