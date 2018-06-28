حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالمنوفية

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من ضبط " ع ا ا " بدون عمل ومقيم دائرة المركز وبحوزته 5 شرائط ترمادول - سلاح أبيض " مطواه" ومبلغ مالى .

وبمواجة المتهم اعترف بحته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى حصيلة البيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية،حبس "عاطل" 15يوما على ذمة التحقيق ضبط بحوزته 5 شرائط ترامادول.