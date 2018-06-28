جدل فى "إعلام البرلمان" حول قانون اتحاد الكُتَّاب.. تعرف على التفاصيل

كتب محمد مجدى السيسى

قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة أجلت اجتماعات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتِّحاد الكُتَّاب، إلى الأسبوع المقبل فى اجتماعات تبدأ من الأحد المقبل لمزيد من الدراسة والفحص.

وأضاف "هيكل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة طلبت من رئيس اتحاد الكتاب، تفاصيل عن الفكرة التى كانت محل جدل داخل الاجتماع الأول، حول أنها نقابة أم اتحاد، متابعاً: "هى فى القانون نقابة، والنقابة مستقلة ولابد أن يكون لها أعضاء يعملوا عملاً واحدًا، لكن الكتاب ممكن يكونوا أطبَّاء أو مهندسين، أى أنهم من الممكن أن يكونوا أعضاء فى نقابة أخرى".

وأشار أسامة هيكل، إلى أن الاتحاد الآن لديه أزمة فى التعامل مع الجهات الأخرى، بكونه نقابة أم اتحاد، لأن الاتحاد ذاته يحتاج أن يكون تابعًا لجهة، لافتاً إلى أن الموضوع يحتاج لدراسة دقيقة، وهو ما دفع اللجنة لتأجيل استكمال المناقشات.