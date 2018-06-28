تحرير 258 مخالفة مرورية وضبط 1564متهمًا هاربًا من أحكام بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 1564متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 258 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية ، كما تم رفع 241 إشغال طريق بدمنهور.

وأسفرت حملة تموينية بإشراف العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط " ب ع ع" 44 سنة صاحب طلمبة رصف لتموين السيارات بمركز الدلنجات لقيامه بتجميع مواد بتروليه مدعمه لإعادة بيعها بالسوق السوداء محققاً أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته 500 لتر سولار . وضبط "ج ع ع" 42 سنة صاحب مصنع طوب كائن بقرية كفر مجاهد مركز كوم حماده لقيامه بتجميع إسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة لاستخدامها فى المصنع الخاص به لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 70 إسطوانة بوتاجاز . كما أسفرت الحملة عن ضبط "ي خ ع" 42 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته 4 طن أسمدة زراعية. وضبط "س إ ش" 44 سنة صاحب مخبز بلدى كائن بشارع المدارس بمدينة أبو حمص لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وضبط بحوزته 500 كيلو دقيق بلدى مدعم . وكذلك تم ضبط "م ال م" 43 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن بمدينة إيتاى البارود لقيامه بتجميع بطاقات تموينيه ذكيه خاصه بأصحابها وماكينة خبز بلدى خاصه بمخبز "أ ع ال" ببندر إيتاى البارود بغرض التلاعب فى حصص الخبز المقرره لهم لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وضبط بحوزته 632 بطاقه تموينيه ذكيه و ماكينة صرف خبز بلدى .