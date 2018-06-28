بزاوية 180 درجة.. هل الأمير وليام أول من يزور إسرائيل من العائلة المالكة؟

سالى حسام

تناولت المواقع الإخبارية خبر زيارة الأمير وليام لإسرائيل وفلسطين ضمن جولته فى الشرق الأوسط، وغلب على التغطيات استخدام وصف محدد وهو أن الأمير وليام أول فرد فى العائلة المالكة البريطانية الذى يزور إسرائيل وفلسطين.. إلا أن هذه المعلومة خاطئة لأنه فى عام 2016 قام الأمير تشارلز بزيارة إسرائيل لحضور جنازة شيمون بيريز رئيس إسرائيل السابق.

كذلك قام الأمير تشارلز بزيارة سرية لقبر جدته الأميرة أليس فى القدس، وهى الجدة التى كانت راهبة وكرمتها إسرائيل لجهودها فى إخفاء وتهريب اليهود فى اليونان خلال الحرب العالمية الثانية لحمايتهم من النازيين.



الأمير تشارلز وهو يزور قبر جدته

والمعروف أن الحكومة البريطانية روجت هذه المرة لكون الأمير وليام يقوم بالزيارة لأسباب دينية ومن أجل زيارة قبر جدته، فى حين أن صحيفة "التليجراف" نفسها، قالت إن زيارة وليام جاءت بناء على طلب الحكومة البريطانية من الأمير، بينما فى 2016 لم يتمكن الأمير تشارلز من زيارة قبر جدته علنا لأن الحكومة البريطانية قالت إن هذا الأمر قد يثير مشاعر الغضب لدى الدول العربية فى ذلك الوقت ولكن تم تسريب صور له وهو يزور القبر ومدينة القدس.