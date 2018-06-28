المعمل الكيميائى يحدد مصير سائقين ضبط بحوزتهم 16 كيلو حشيش فى المطرية

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة المطرية الجزئية، رجال المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، بإعداد تقرير فنى حول واقعة القبض على سائقين وبحوزتهم كمية من الحشيش.

فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطهم الإجرامى.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، أثناء تفقد الأوضاع بشارع الكابلات، من ضبط "محمود م أ" 31 سنة سائق، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وبمناقشته عن مصدرها اعترف بتحصله عليها من كل من "أحمد م م" 23 سنة سائق، و"أحمد م إ" 29 سنة سائق، فتم إعداد الأكمنة وضبطهما بمسكن الأول، وبتفتيش المسكن عثر بداخله على 160 فرش حشيش، وزنت 16 كيلو.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التخزين لصالح "أحمد م ع" 26 سنة سائق، والسابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، مقابل تحصلهما على نسبة من جوهر الحشيش والاتجار به، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.