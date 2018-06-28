السيسي يوجه رئيس المخابرات العامة ونائبه ببذل مزيد من الجهد لحماية الأمن القومى

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، أداء حلف اليمين للواء عباس كامل رئيساً للمخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شهد كذلك أداء حلف اليمين لـ"ناصر فهمى" نائباً لرئيس المخابرات العامة، ثم عقد اجتماعاً عقب ذلك مع رئيس المخابرات العامة ونائب رئيس المخابرات العامة.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل باجتهاد وتفانٍ لحماية مصر وأمنها القومى من المخاطر التى تحيق بها، مشيدًا بالجهود الدءوبة التى يبذلها رجال المخابرات العامة، فى ضوء التحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التى تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.



















