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خالد صلاح
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الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تحضران للقاء بين لافروف وبومبيو

الخميس، 28 يونيو 2018 02:36 م
الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تحضران للقاء بين لافروف وبومبيو لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، أن بلاده والولايات المتحدة تحضران للقاء بين وزيري خارجية البلدين، سيرجي لافروف ومايك بومبيو، مشيرا إلى أن اللقاء قد يعقد خلال أسبوعين.

وقال ريابكوف - فى تصريح للصحفيين اليوم الخميس "نحضر لهذا اللقاء انطلاقا من الحاجة الماسة لمثل هذا اللقاء مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين الرئيس بوتين ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون"، مضيفا "خلال أسبوعين على الأكثر قد يعقد اللقاء بين لافروف وبومبيو".

 


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