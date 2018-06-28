التعليم: 60 ألف و800 طالب رسبوا فى نتيجة الدبلومات الفنية 2018

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الطلاب الذين لهم دور ثان وفقا للنتيجة وصل إلى 233 ألف و873 طالب وطالبة، كما وصل عدد الطلاب الذين رسبوا إلى 60 ألف و744 طالب وطالبة بالنسبة لدبلوم الثلاث سنوات.

وأوضحت الوزارة فى إحصائيات النتيجة أن 2254 طالبا لهم دور ثان و125 طالب فقط رسب فى نظام الخمس سنوات.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس الجديدة ستكون بها معدات على أعلى مستوى والمناهج تتوافق مع طبيعة الدراسة، موضحا تقدم الدول فى المستقبل سوف يقاس بمدى استخدام الطاقة.