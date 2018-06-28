الأوقاف: التوسع فى لجان الفتوى بالمساجد الكبرى تيسيرا على المواطنين

كتب - إسماعيل رفعت

قررت وزارة الأوقاف، التوسع فى لجان الفتوى بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورىة تيسيرا على السائلين القاصدين أئمة بيوت الله عز وجل.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، منذ قليل، أنه فِى سبيل ذلك عقدت الوزارة عددا من الدورات التدريبية فى فقه المقاصد وفقه الأسرة وفقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الحج وغير ذلك من سائر الموضوعات الفقهية وبخاصة ما يتصل بالقضايا والمستجدات العصرية.

وأوضحت الوزارة أنها جعلت التمكن فى علم الفقه شرطا رئيسا لتعيين الأئمة الجدد، وجانبا أساسا فى جميع اختباراتها فى الترقية والإيفاد والعمل بالمساجد الكبرى والعمل بلجان الفتوى التى ستتوسع فيها الوزارة توسعا كبيرا فى المرحلة الراهنة تحت إشراف إدارة الفتوى بها، لغلق الباب تماما أمام الدخلاء وغير المتخصصين.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن هذا التوسع يأتى فى ضوء رسالتها فى خدمة بيوت الله عز وجل وخدمة المجتمع وتبصير الناس بأمور دينهم، وتيسيرًا على السائلين والمستفتين فى جميع ربوع الوطن "مدنه وقراه، عزبه ونجوعه، بدوه وحضره، حيث بيوت الله العامرة".