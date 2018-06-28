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الأرصاد: درجات الحرارة توالى انخفاضها غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الخميس، 28 يونيو 2018 10:19 ص
الأرصاد: درجات الحرارة توالى انخفاضها غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى غدا الجمعة درجات الحرارة انخفاضها، ليسود  طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد و جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 34  والصغرى 24 درجة .
 
 
 

 


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