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إصابة 5 أشخاص بينهم امرأتان فى هجوم لداعش على قرية بين ديالى وصلاح الدين

الخميس، 28 يونيو 2018 11:34 م
إصابة 5 أشخاص بينهم امرأتان فى هجوم لداعش على قرية بين ديالى وصلاح الدين الأوضاع فى العراق- أرشيفية
(أ ش أ)
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أكد مسوؤل عراقى، اليوم الخميس، إصابة خمسة مدنيين بينهم امراتان فى هجوم شنه تنظيم "داعش" على قرية تقع بالحدود بين المحافظة وصلاح الدين.

وقال قائممقام قضاء الخالص عدى الخدران فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس، إن مسلحى داعش شنوا هجوما على أطراف قرية مبارك الفرحان فى الحدود بين ديالى وصلاح الدين ، مبينا أن "اشتباكات وقعت بين عناصر التنظيم والأهالي، أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بينهم اثنين من النساء".

يذكر أن قرية مبارك الفرحان تعرضت إلى هجمات مسلحة من قبل "داعش"، خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

 


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داعش

ديالى

صلاح الدين

هجوم مسلح




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