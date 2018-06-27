يونيسيف: 20 ألف طفل وأسرهم نزحوا بسبب القتال فى سوريا خلال 3 أيام فقط

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ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن القتال فى سوريا أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 20 ألف طفل وأسرهم فى غضون 3 أيام فقط ،لافتة إلى مقتل أربعة أطفال، إلى جانب إصابة آخرين .

وقالت هنريتا فور المديرة التنفيذية للمنظمة - فى بيان اليوم الأربعاء - إن الهجمات الأخيرة أدت إلى الحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية بما فى ذلك إخراج مستشفى ميدانى من الخدمة، مشيرة إلى أن الأطفال والعائلات يحتاجون إلى الغذاء والنظافة والطب والحماية.



وناشدت المسؤولة الأممية، جميع الأطراف فى سوريا بحماية المدنيين، ووضع سلامة الأطفال فوق كل شيء آخر، موضحة أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم المتضررين من هذا التصعيد الجديد، وأن فرق المنظمة توفر بالفعل الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحى والتعليم والدعم النفسى والاجتماعى لمئات الآلاف من الأسر فى جميع أنحاء الجنوب الغربى من سوريا.