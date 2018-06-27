هيئة الاستثمار تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة انيما للاستثمار لمدة 3 سنوات مقبلة

كتب عبد الحليم سالم

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب عضو مجلس إدارة شبكة أنيما للاستثمار ومنصب نائب الرئيس لمدة 3 سنوات تبدأ فى يناير 2019 وتنتهى فى ديسمبر 2021 وذلك فى الانتخابات التى تم نظمتها الجمعية العمومية لشبكة أنيما للاسثتمار فى تونس على هامش المؤتمر السنوى لشبكة أنيما للاستثمار.

حصلت هيئة الاستثمار على 28 صوتًا من إجمالي 31 من الأصوات الصحيحة بما يعكس العلاقات القوية بالمنظمات الدولية المتوسطية. وتضم شبكة انيما للاستثمار في عضويتها 76 عضوًا ما بين هيئات استثمار ومنظمات دعم أعمال بمنطقة المتوسط، وتُعني الشبكة بالترويج للاستثمار فى منطقة المتوسط من خلال البرامج الممولة من المنظمات الدولية ويأتى على رأسها الاتحاد الأوروبى من خلال برامج آلية الجوار والتعاون عبر الحدود وقد تم تأسيس الشبكة في عام 2006 وكانت الهيئة من ضمن الأعضاء المؤسسين وقد استفادت الهيئة من البرامج المخصصة للتدريب ورفع القدرات للعاملين وبرامج التنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار المخصصة لهيئات الاستثمار.

وشاركت علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على رأس وفد من الهيئة فى اجتماعات الجمعية العمومية والمؤتمر السنوى لشبكة أنيما للاستثمار وكذلك المؤتمر السنوى لمشروع المجتمع القادم التى تشارك به الهيئة وتديره شبكة أنيما للاستثمار بتمويل من الاتحاد الأوروبى.

وخلال الاجتماع السنوى للشبكة تم عرض الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في مجال الترويج الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار حيث تم عرض خريطة مصر الاستثمارية على الحضور وأبدى مسئوولو الشبكة اهتمامًا ملحوظًا بتلك الجهود وتم الاتفاق مع إيمانويل نوتراي المدير التنفيذي للشبكة على وضع رابط لموقع الخريطة الاستثمارية للترويج لها بين أعضاء الشبكة والمستثمرين.

وأكدت علا القبرصى، أن الهيئة تعمل علي تنفيذ توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتعزيز أطر التعاون المشترك وبحث سبل رفع القدرات والبرامج التدريبية للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال الاستفادة من برامج التمويل التي تتيحها المنظمات الدولية فى مجال الاستثمار. وقد تم تكليف علا القبرصي لتمثيل الهيئة بمجلس إدارة الشبكة ومنصب نائب الرئيس.