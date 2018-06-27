نقيب الصحفيين: أرسلنا ملاحظاتنا حول قانون الصحافة لرئيس مجلس النواب

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة أعد مذكرة شاملة بملاحظاته حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مضيفًا أن المذكرة شملت جميع ملاحظات أعضاء المجلس.

وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه أرسل مذكرة الملاحظات إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وجميع الجهات المعنية.

وذكر الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه طالب بلقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متابعًا: "إن شاء الله سنتوصل إلى حلول وستسير الأمور على ما يرام".