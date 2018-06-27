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مهاب مميش: عبور 242 سفينة قناة السويس بحمولة 16.1 مليون طن فى 5 أيام

الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:00 ص
مهاب مميش: عبور 242 سفينة قناة السويس بحمولة 16.1 مليون طن فى 5 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الثلاثاء، عبور 242 سفينة بحمولة 16.1 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، كما عبرت يوم السبت 45 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 51 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن من الاتجاهين، فيما عبرت يوم الاثنين 41 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن، وعبرت أمس الثلاثاء 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن من الاتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ5 أيام فقط إلى 242 سفينة بحمولة 16.1 مليون طن.

                     

 


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