منظمة الهجرة الدولية: تراجع أعداد النازحين داخل العراق لـ 2 مليون نازح

بغداد (أ ش أ)

أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين داخل العراق تراجع من نحو 6 ملايين إلى مليونى نازح.

وقالت المنظمة الدولية إنه رغم عودة أكثر من 590 ألف نازح خلال العام الجارى إلا أن النازحين يواجهون عقبات كبيرة فى العودة متمثلة فى الاضرار والدمار اللذين لحقا بمناطقهم.

ونقلت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الأربعاء، عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى العراق جيرارد وايت قوله "بينما تستمر حركة عودة النازحين، ندرك أن العديد من النازحين يواجهون تحديات كبيرة فى العودة".

وبدأت موجة النزوح عند اجتياح تنظيم داعش شمالى وغربى العراق صيف 2014، وسيطرته على ثلث مساحة البلاد، وحدثت موجة النزوح الأكبر عندما بدأت القوات العراقية حملات عسكرية متعاقبة ضمن حرب استمرت ثلاث سنوات، وانتهت فى ديسمبر الماضى بهزيمة داعش واستعادة الأراضى العراقية.